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Liz geçit vermedi

Liz geçit vermedi

17 Aralık 2019 Salı 15:20
Liz geçit vermedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize turist olarak gelen zanlı Eyüp Beyazgül’ün bavulu içerisinde uyuşturucu madde bulunması üzerine bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı Eyüp Beyazgül’ün 13 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’ndan ülkemize giriş yapmakta olduğu sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesi üzerine üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram 623 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan 3 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Eyüp BeyazgülUyuşturucu
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