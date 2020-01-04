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Lefkoşa’da yol vermeme yüzünden çıkan kavga kanlı bitti…

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Lefkoşa’da yol vermeme yüzünden çıkan kavga kanlı bitti…

2 kişi bıçaklandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:47
Lefkoşa’da yol vermeme yüzünden çıkan kavga kanlı bitti…

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı Bülent Can Şen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 02 Ocak 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Müftü Hilmi Sokakta bulunan Berlin Bar önündeki asfalt yol içerisinde, yol vermeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde Lefkoşa'da sakin zanlı Bülent Can Şen bir taraf; Naim Temel ve Umut Özer diğer bir taraf olup karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak üzere bir kavgada yer aldıklarını ve bu kavga esnasında zanlı Şen’in Naim Temel’i 11,  Umut Özer’i ise üç yerinden aranan kesici bir aletle yaralandığını mahkemeye aktardı. Polis, Naim Temel ve Umut Özer’in almış olduğu yaralardan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındığını anlattı. Polis,  aranan şahıs olan zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını ve yine meselede aranan şahıslar ile bulunması gereken kesici ve delici alet olduğunu söyleyerek,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Can ŞenBıçakKavga
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