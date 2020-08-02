Lefkoşa’da kadına şiddet

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da eşi markette fazla oyalandığı için eşini yumruk atarak darp eden ve daha sonra yemek tartışmasında eşini tehdit eden zanlı Erol Yikit tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şiddet Tehdidi ve Darp Suçu

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Murat Plevne, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Erol Yikit’in Şiddet Tehdidi ve darp suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 01.08.2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Șht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde eşi F.K. ile DP 818 plakalı araç içerisinde seyir halinde oldukları esnada eşinin markette fazla oyalanması sebebi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin başına iki kez yumruk vurmak sureti ile darp ettiğini belirtti.

“Eğer mahkemeye gidersen seni döverim”

Polis, zanlının ayni gün, saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da K.Kaymaklı adresinde bulunan ikametgahlarının salon kısmı içerisinde eşi F.K.'nin kendisine yemek yapmadığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilene hitaben "eğer mahkemeye gidersen seni döverim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

3 Gün Tutuklu Kalacak

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başlamış olup ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının serbest kalması durumunda alınacak ifadelere etki etme olasılığı olduğundan tahkikatın salimen yürütülmesi için Zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını emretti.