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Lefkoşa’da ağır yaralanmalı trafik kazası zanlılar 100’er bin TL kefalet senedi ile serbest!

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Halim Yıldız dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:15
Lefkoşa’da ağır yaralanmalı trafik kazası zanlılar 100’er bin TL kefalet senedi ile serbest!
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Evrim KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı. Polis, 15.09. 2020 tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Halim Yıldız’ın (E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal Erkan(K-21) ve Emel Al Enezı̇ (K-20) 'ye çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Genel Cerrahi, Zelal Erkan’ın ise Ortopedi Servisi’nde müşahede altında alındığını anımsattı. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa
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