Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

22-23.02.2020 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile kahvehaneler kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on iki kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken;sigortası olmadığı tespit edilen 6 araç trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam beş kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 280 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 82 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.