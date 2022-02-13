Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki ani ölüm

12.02.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Bilal BAYTAŞ(E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

10.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Elif GEÇMİŞ(K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.