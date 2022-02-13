banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki ani ölüm
Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki ani...
Polis Akacan’ın tutuklandığı yönündaki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı
Polis: Bulut Akacan tutuklanmadı
İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi
İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya...
Falyalı cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı
Falyalı cinayetinde 2 kişi daha...
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
banner404

Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki ani ölüm

13 Şubat 2022 Pazar 12:28
Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki ani ölüm

12.02.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Bilal BAYTAŞ(E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

10.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Elif GEÇMİŞ(K-71)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı haber
Acı haber
Tasarrufunda kokain ve MDMA uyuşturucu hap bulundu
Tasarrufunda kokain ve MDMA uyuşturucu hap bulundu
Sahte davranışla para temin ettiği iddiasıyla tutuklandı
Sahte davranışla para temin ettiği iddiasıyla tutuklandı
7 ay beleş hapis yattı
7 ay beleş hapis yattı
Sanal bet soruşturması devam ediyor
Sanal bet soruşturması devam ediyor
Falyalı cinayeti! Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Falyalı cinayeti! Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!
Girne'de "yasadışı sanal bahis" operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Girne'de "yasadışı sanal bahis" operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı
Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim