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Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga
1 AĞIR YARALI
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Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga

1 ağır yaralı

Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga

1 ağır yaralı

25 Haziran 2019 Salı 15:42
Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga

24.06.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak içerisinde, B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) bir taraf, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) diğer taraf olmak üzere aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları sopalarla birbirlerine vurmak sureti kavga ettikleri sırada, B.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile B.D’nin üzerine iki el ateş edip adı edileni sağ bacak kısmından vurmak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır. Olayda yaralanan B.D. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) tutuklanmış olup, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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