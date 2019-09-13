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Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa'da hırsızlık

13 Eylül 2019 Cuma 16:40
Lefkoşa'da hırsızlık

09-10.09.2019 tarihleri, 02:15-06:15 saatleri arasında, Lefkoşa da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli iş yeri içerisinden O.K.(E-22), D.A.A.(E-21) ve J.A.(E-21)’nın, iki ayrı derneğe ait bağış kutularını kırmak suretiyle hasara uğrattıktan sonra içerilerinde bulunan miktarı tespit edilemeyen bozuk paralar ile 1 adet valiz, 2 adet el çantası, 18 adet tişört, 5 adet şort, 1 adet müzik kutusu,1 adet power bank,1 adet kulaklık, 18 adet sigara, muhtelif markalarda 50 paket sigarayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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