Lefkoşa'da hırsızlık

09-10.09.2019 tarihleri, 02:15-06:15 saatleri arasında, Lefkoşa da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli iş yeri içerisinden O.K.(E-22), D.A.A.(E-21) ve J.A.(E-21)’nın, iki ayrı derneğe ait bağış kutularını kırmak suretiyle hasara uğrattıktan sonra içerilerinde bulunan miktarı tespit edilemeyen bozuk paralar ile 1 adet valiz, 2 adet el çantası, 18 adet tişört, 5 adet şort, 1 adet müzik kutusu,1 adet power bank,1 adet kulaklık, 18 adet sigara, muhtelif markalarda 50 paket sigarayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
13 Eylül 2019 Cuma 16:40