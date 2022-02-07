Laptopu çaldı, satmaya çalıştı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan zanlı Junior Thierry Makan Agbor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Junior Thierry Makan Agbor " Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.10.2020 tarihinde Şht.H. Akdeniz Sokak Blok 17 d.43 adresinde park halinde bulunan Hamitköy'de sakin Alkın Emir'e ait NE 917 plakalı Nissan Juke marka araç içerisinden Lenovo marka V310 model laptobunu sirkat ederek Gazimağusa'da faaliyet gösteren" Techno Asya" isimli bilgisayar dükkanında konu bahsi laptobu satmak istediğini belirtti. Polis, dükkan sahibinin durumu fark edip şüphelenmesi üzerine polis arayacağını belirttiğini ve zanlının dükkandan hızlıca kaçtığını anlattı. Polis, zanlının 03.02.2022 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapmak istediği esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 30.09.2020 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.