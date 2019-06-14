Kuyumcu soygununda gelişme

Girne’de Senak Kuyumcu isimli işyerinde meydana gelen soygun olayında Şahin Yıldız isimli bir şahıs tespit edildi. Zanlının soygun yaptıktan sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçan İranlı Mahdi Niazijengheshlaghi ve Jamshid Bagherpoor ile bağlantısı tespit edildi. Yıldız’ın soyguncularla telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Zanlı ile ilgili soruşturma sürerken bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün tutuklama emri alınırken, soygun olayı ile bağının araştırıldığı ancak henüz kesin bir kanıt olmadığı belirtildi.