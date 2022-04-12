Kundaklama zanlısı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ı kundaklayan Micheal Partrick Murphy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ın kundaklanması olayını soruşturan polis memuru Sülyeman Çelik, mahkemedeki ifadesinde Micheal Partrick Murphy’nin, kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Karşıyaka’da sakin zanlının saat 21.45 sıralarında, Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol olarak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan Süleyman Çelik, zanlının restorandan dışarıya çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Aynı mekanın, bu sabaha karşı 00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, konu şahsın adına kayıtlı bulunan HM 409 plakalı salon araç olay yerine yakın mesafede terk edilmiş olarak bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Çelik, soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, ülkede öğrenci izni ile bulunan İrlanda uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.