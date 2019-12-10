Kundaklama zanlıları 30 ay hapse mahkûm oldu

Bugün 10.12.19 tarihinde başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç ve yargıç Hazan Aksun’ da oluşan ağır ceza mahkemesi huzurundaki kundakçılık dosyasını görüşerek karara bağladı.

Ağır ceza heyetinin sanıklarla ilgili kararı başkan Fatma Şenol tarafından okundu. Kararda, 11.9.2018 yılında Gazimağusa’da büyük organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren “WRC kaporta” isimli işyerinin kilitli alüminyum kapısını demir çubukla açıp içeri giren ve çakmakla tutuşturdukları kâğıtları ofis içerisindeki koltuk üzerine atarak ofisin tamamen yanmasına neden olan sanık Ferhat Doğan ve Abdülkerim Karabiber hakkında kundakçılık, bina açma ve kasti hasar suçlarından dava açıldığını belirtildi.

Kundakçılık sonucu tamamen yanan ofis binasında 60000 TL hasar olduğunu ve bugüne değin şikâyetçinin zararının karşılanmamış olmasını sanıklar aleyhine unsur olarak değerlendirildiği belirtilen kararda sanıkların suçlarını kabul edip özür dilemeleri ve adaletin erken tecellisine katkı koymalarının da lehle unsur olarak dikkate alındığı belirtildi.

Kundakçılık ve bina açma suçlarının ağır suçlar olduğu ve yasa koyucunun bu gibi suçları vahim suçlar olarak kabul ettiğine değinilen kararda sanık 1’ in sürekli işyerine giderek çalışanların huzursuz olmasına neden olması nedeniyle bir kez daha iş yerine gelmemesi konusunda uyarılması sonucu bu eylemin yapılmış olmasının haklı bir nedeni olamayacağı belirtildi. Sanık 2’ nin de hiç gitmediği iş yerine sanık 1 ile birlikte gitmek suretiyle suça karışmasının da haklı bir nedeni olamayacağına değinilen kararda sanıklara ceza verilirken hassas terazinin de korunduğuna vurgu yapıldı.

Sanıkları aleyhlerinde getirilen kundakçılık, bina açma ve sirkat suçlarından suçlu bulunup mahkûm ettiklerinin belirtildiği kararda, birlikte çekilmesi şartıyla sanıklara birinci dava için 30 ay, ikinci dava için 15 ay ve üçüncü dava için de 9 ay hapis cezası takdir edildiği belirtildi.