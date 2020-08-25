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Koyun otlattığı için darp etti

Girne’de meydana gelen darp olayıyla ilgili tutuklanan zanlı Hasan Bisikletçiler bugün mahkemeye çıkarıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 20:19
Koyun otlattığı için darp etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen darp olayıyla ilgili tutuklanan zanlı Hasan Bisikletçiler bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 2 kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

BOĞAZINI SIKTI

Olay geçtiğimiz gün, Girne’nin Zeytinlik bölgesinde, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Zanlı Hasan Bisikletçiler kendi arazisi içerisinde koyun otlattığı gerekçesi ile Ö.D’yi boğazını sıkarak darp etti.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı soruşturması tamamlanarak teminat talebiyle adliyeye sevk edildi.

Mahkeme daha önce davası bulunmayan zanlının 2 kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalamasını şart koşarak tutuksuz yargılamasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan BisikletçilerDarp
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