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Köy girişinde uyuşturucu ile yakalandı!

25.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Turunçlu köy girişinde Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulunduran Vadili köyü sakini Emrah Telsiz suçüstü hali gereği tutuklanıp bahse konu maddeye emare olarak el konduktan sonra 26.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:31
Köy girişinde uyuşturucu ile yakalandı!
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25.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Turunçlu köy girişinde Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulunduran Vadili köyü sakini Emrah Telsiz suçüstü hali gereği tutuklanıp bahse konu maddeye emare olarak el konduktan sonra 26.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı 1 Mart 2021 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan kıdemli savcı Hasan Boşnak, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette şu an tespit edilemeyen zanlı 2 konumundaki B.S’nin uyuşturucu satışı yapılacağına dair alınan bir bilgi üzerine 25.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Turunçlu köyüne gidildiğini belirtti. Turunçlu köy girişinde yol kenarında önceden uyuşturucu madde suçu ile ilgili tutuklanmış olan Emrah Telsiz’ in durmakta olduğunun görülmesi üzerine adı edilenin yanına gidilerek alıkonduğunu ve üzerinin yoklandığını söyleyen tanık polis, giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde naylon parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

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Tutuklanan zanlının olay yerinde yapılan sorgulanmasında bahse konu uyuşturucu maddeyi birisine vermek için şu anda huzurda bulunmayan ve aranmakta olan zanlı 2 konumundaki B.S tarafından kendisine verildiği beyanında bulunduğunu söyleyen tanık polis, o esnada Turunçlu istikametinden taraf aracıyla gelmekte olan ve polis aracıyla önünün kesilmesine ve dur ihtarına rağmen durmayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı 2 konumundaki B.S’nin derdest emri gereği aranmakta olduğunu ve henüz bulunamadığına dikkat çekti.

Aynı gün zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçunu kabul ettiğini ve emarelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini belirten tanık polis, zanlı 2 konumundaki şahsın kullandığı aracın bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Zanlı 2 konumundaki şahsın sürekli olarak Lefkoşa ve Girne arasında gidip geldiği ve saklandığının öğrenilmesi üzerine bu 2 kazadaki polis müdürlüklerine gerekli bilginin verildiğine dikkat çeken tanık polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, zanlı 2 konumundaki şahsın henüz bulunamadığını ve emarelerle ilgili raporun da henüz kendilerine ulaşmadığına vurgu yaptıktan sonra zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polisin talep ettiği 8 günlük süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Emrah Telsiz
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