banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

Korkmazhan tutuksuz yargılanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapmış olduğu bir basın açıklamasında hakaret ettiği gerekçesi hakkında yasal işlem başlatılan Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Mart 2021 Cuma 19:22
Korkmazhan tutuksuz yargılanacak
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Cumhurbaşkanı Ersin Tatara yapmış olduğu bir basın açıklamasında hakaret ettiği gerekçesi hakkında yasal işlem başlatılan Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgil olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Abdullah Korkmazhan’ın 20 Mart tarihinde Lefkoşa'da gerçekleşen bir eylemde "İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisinin aradığı dolandırıcı, bu memlekete Cumhurbaşkanı oldu" sözleri ve bu konuda attığı tweet'ler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tatar’ın zanlı aleyhine şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve dava dosyalandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Yargıç Temay Sağer, Korkmazhan’ın ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün ispati vücutta bulunması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAbdullah Korkmazhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Aniden karşıma çıktı!
Aniden karşıma çıktı!
Zanlıya 7 gün daha tutukluluk
Zanlıya 7 gün daha tutukluluk
Eski eşini darp eden Koska'ya 11 ay hapis
Eski eşini darp eden Koska'ya 11 ay hapis
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
74 yaşındaki kadını tehdit etti, paraları çaldı
74 yaşındaki kadını tehdit etti, paraları çaldı
Yeni Boğaziçi'nde iş kazası!
Yeni Boğaziçi'nde iş kazası!
Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!
Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim