Korkmazhan tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cumhurbaşkanı Ersin Tatara yapmış olduğu bir basın açıklamasında hakaret ettiği gerekçesi hakkında yasal işlem başlatılan Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgil olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Abdullah Korkmazhan’ın 20 Mart tarihinde Lefkoşa'da gerçekleşen bir eylemde "İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisinin aradığı dolandırıcı, bu memlekete Cumhurbaşkanı oldu" sözleri ve bu konuda attığı tweet'ler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tatar’ın zanlı aleyhine şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve dava dosyalandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Yargıç Temay Sağer, Korkmazhan’ın ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün ispati vücutta bulunması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.