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Konuşmak için aldığı telefonla KKTC dışına kaçarken yakalandı

Konuşmak için aldığı telefonla KKTC dışına kaçarken yakalandı

14 Mart 2019 Perşembe 17:22
Konuşmak için aldığı telefonla KKTC dışına kaçarken yakalandı

KONUŞMAK İÇİN ALDIĞI TELEFONLA KKTC DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

7 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa’da M.G den adına kayıtlı cep telefonunu konuşmak maksadıyla alan ancak iade etmeyerek sirkat suçunu işleyen ve KKTC de turist statüsü ile bulunmakta olan N.D, 13.3.2019 akşamı Ercan havalimanından çıkış yapmakta olduğu bir esnada şikâyet üzerine tutuklandı. 14.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Uygunel zanlının sirkat suçu ile itham edildiğini, suçunu kabul ettiğini, uygun bir teminata bağlanması konusunda emir verilmesini talep etti.

Olguları dinleyen yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslim etmesi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50000 bin TL zanlı lehine şahsi kefalet imzalaması ve haftada 2 gün en yakın Polis karakoluna isbat-ı vücut   etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonunuçaldı
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