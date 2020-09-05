KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, dün polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam 7 erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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