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KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:44
KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı
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Gazimağusa’da, dün polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam 7 erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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