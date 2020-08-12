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KKTC’ye kaçak yollardan giren 2 Suriyeli’ ye 8 gün ek tutukluluk

Tır dorsesi içerisine gizlenerek Gazimağusa Limanı’ndan giriş yapmışlardı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:29
KKTC’ye kaçak yollardan giren 2 Suriyeli’ ye 8 gün ek tutukluluk
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6 veya 7 Ağustos 2020 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir tır aracın dorsesine gizlenerek Gazimağusa limanından muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ ye giriş yapan Suriye uyruklu Ahmad Alnasser ve Bassam Aljouma, 8.8.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 9.8.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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PCR testleri negatif çıkan zanlılar, muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ ye giriş yapmak suçlamasıyla bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar ve ihraç işlemlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle tutuklulukları sekizer gün daha uzatıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Abdülkadir Gildir, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Gildir şahadetinde zanlıların 6 veya 7.8.20 tarihinde, tespit edilemeyen bir tır dorsesi içerisinde Gazimağusa limanından muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ ye giriş yaptıklarının belirlendiğini söyledi.

Ayni gün zanlılara PCR testi yapıldığını ve negatif oldukları yönünde sonuç alındığını belirten PM Gildir ihraç edilmeleri ile ilgili muhaceret dairesine yazılan yazıya henüz bir cevap gelmediğine değindi ve zanlılar aleyhine sekizer gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların sekizer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.  (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmad AlnasserBassam Aljouma
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