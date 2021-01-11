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KKTC’de izinsiz ikamet eden şahıs ihbar üzerine tutuklandı

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:47
KKTC’de izinsiz ikamet eden şahıs ihbar üzerine tutuklandı
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30.09.2015 TARİHİNDE BERİ KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN KAMERUNLU İHRAÇ EDİLMEYİ BEKLİYOR

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8.1.20 tarihinde gece yarısı saat 00.20 raddelerinde Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde eski bir öğrencinin dolaşmakta olduğuna dair güvenlik görevlileri tarafından polisin haberdar edilmesi üzerine okula giden bir polis ekibi Kamerun uyruklu 33 yaşındaki Lindokuhle Collin Zeeman isimli şahsı tespit ederek alıkoydu.

Polis müdürlüğünde yapılan muhaceret kontrolünde adı edilenin 30.09.2015 tarihinden beri hiçbir yasal statüsü olmaksızın KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 11.01.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ihraç emrinin henüz polise ulaşmaması nedeniyle tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lindokuhle Collin Zeeman
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