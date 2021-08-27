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KKTC’ ye yasal olmayan yollardan mülteci taşıdıkları iddiasıyla 3 şahsa 7 gün ek tutukluluk.

27 Ağustos 2021 Cuma 18:14
KKTC’ ye yasal olmayan yollardan mülteci taşıdıkları iddiasıyla 3 şahsa 7 gün ek tutukluluk.

(27.08.2021 MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 25.08.21 tarihinde Tatlısu köyü balıkçı barınağı civarında yapılan operasyonda yasal olmayan bir limandan KKTC’ ye giriş yaptıkları belirlenen yaşları 16 ile 33 arasında Suriye uyruklu 17 mültecinin tespit edilerek karantinaya alınması ile ilgili sürdürülen tahkikatta olayla ilgili bağlantıları tespit edilen Mehmet Sait Kurt, Rojhad Gül ve Halit Tepe ayni gün tutuklandılar.

Mülteciler ve yardımcı olanlar arasında pozitif vakaya rastlanması sonucu zanlı ve mültecilerin tümünün karantinaya alınması nedeniyle 25.08.21 tarihindeki tutukluluk duruşması gıyaplarında yapılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

17 mülteciye yasal olmayan yollardan KKTC’ ye giriş yapmalarına yardımcı olmaları nedeniyle haklarında insan kaçakçılığı suçlamasıyla dosta tanzim edilen ve halen karantinada bulunan zanlılar aleyhinde Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen ek tutukluluk duruşması gıyaplarında yapılarak haklarında yedişer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Hasan Derman’ ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi doğrultusunda 25.08.21 tarihinde Tatlısı balıkçı barınağı civarında yapılan operasyonda KKTC’ ye yasal olmayan limandan giriş yaptıkları belirlenen yaşları 16 ile 33 yaş arasında Suriye uyruklu 17 mültecinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC’ ye giriş yapmalarına yardımcı oldukları gerekçesiyle zanlıların da tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis ayni gün zanlıların ve mültecilerin yapılan PCR testi sonrasında karantina altına alındıklarını söyledi.

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Olay esnasında kullanılan araçlar yanında zanlıların kullanımındaki cep telefonlarının da emare olarak zapt edildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlılardan gönüllü ifade temin edildiğini, zanlı 1’ in kabul yönünde beyanı olduğunu, zanlı 2 ve 3 arasındaki ifadelerde ise çelişki bulunduğuna değindi.

Mesele ile ilgili bir şahsın daha tespit edildiğini ancak PCR testinin Pozitif çıkması sonucu tutuklanamadığını belirten tanık polis, mülteciler arsında da Pozitif vakaya rastlanması nedeniyle tümünün karantinaya alınmaları nedeniyle 25.8.21 tarihindeki duruşmalarının da gıyaplarında yapıldığını ve haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildiğine değindi.

Temin edilen 2 günlük sürede 4 ifade alındığına, 2 şahıs ile bilgi alışverişinde bulunduğunu, emare alınan cep telefonları ile ilgili GSM operatöründen rapor talep edildiğini, cep telefonlarının da incelenmek üzere PGM Data şubesine gönderildiğini belirten tanık polis, mesele ile ilgili bir şahsın da aranmakta olduğuna değindi.

Alınması gereken birçok ifade yanında gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin devam etmekte olduğuna, ismi belirlenen bir şahsın aranmakta olduğuna, beklenmekte olan raporlar yanında cep telefonları ile ilgili incelemenin henüz yapılamadığına dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlıların tutukluluk sürelerinin gıyaplarında 7 gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve savunma avukatlarının da talep edilen süreye itirazda bulunmamalarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.

Mültecilerle ilgili görüşülen ek tutukluluk duruşmasında, insan kaçakçılığı suçlamasıyla bağlantısı olduğu cihetle mültecilerin de karantinada olmaları göz önüne alınarak 7 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verildi. (MHA)

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