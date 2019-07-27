KKTC'ye kaçak geçmek isterken yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken askerler tarafından tespit edilerek yakalanan zanlı Serge Feze Taka tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Serge Feze Taka’nın 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC'ye geçmek isterken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının Temmuz 2009 tarihinde yani 10 yıl önce 15 günlük turist vizesi ile KKTC'ye giriş yaptığını, ancak Güney Kıbrıs’a geçişi görünmediği ve yine KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu tespit edildiğini aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.