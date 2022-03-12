banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
46 kişi hakkında yasal işlem...
2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı
2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Beşparmaklara kar yağdı
Beşparmaklara kar yağdı
banner405

Kız arkadaşının kızlarına tecavüz iddiasıyla tutuklandı!

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana gelediği önesürülen 16 yalından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mart 2022 Cumartesi 19:06
Kız arkadaşının kızlarına tecavüz iddiasıyla tutuklandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana gelediği önesürülen 16 yalından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgli bulguları aktardı. Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Y.G’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekcesi ile tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman dilininde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı. Polis meselenin ciddi olduğunu olayla ilgili olarak müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolok eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlınında beyanları olduğunu bu beyanlarının teyit tekzip edileceğini, müştekilerin doktor kontrolünden gecirişip rapor temin edileceğini belirterek ilk etapda zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
Girne'de sahte dolarla yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Girne'de sahte dolarla yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Sahte para zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
Sahte para zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı teminata bağlandı
Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı teminata bağlandı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Lefkoşa’da cinsel saldırı iddiası
Lefkoşa’da cinsel saldırı iddiası
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Değirmenlik’te araç yangını
Değirmenlik’te araç yangını
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim