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Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı

Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı

20 Mart 2019 Çarşamba 15:46
Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı

Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı

Kendisine çok çektirdiği iddiasıyla ayrıldığı erkek arkadaşının kiralık aracına 3 gr sentetik cannabinoid ile 0,5 gr hintkeneviri uyuşturucu madde koyan K.E ve bu maksat için kendisine yardım ederek uyuşturucu maddeleri tedarik eden arkadaşı E.K Polis tarafından tutuklanarak 17.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu olayda zanlı 1’ in erkek arkadaşı yerine komploya uğrayan ve suçsuz olduğu tespit edilen S.A isimli şahıs da serbest bırakılmıştı.

Polis’in titiz ve detaylı çalışması sonucu olayla bağlantıları olduğu tespit edilen B.L (K.27) ve İ.D ( E.31 ) 19.3.2019 tarihinde Polis tarafından tutuklandı.

20.3.19 tarihinde 4 zanlı ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları değerlendiren yargıç 4 zanlının 3 gün Poliste tutuklu kalmalarını yönünde emir verdi.

Polisin tahkikatı devam etmektedir. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Hintkeneviri Uyuşturucu
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