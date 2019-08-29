Kilise çanı çalan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Yapılan tahkikatta emare çanın 2019 yılı Haziran ayı içerisinde Esenköy sakini Hasan Hüseyin Katırcı ( E-66 ) tarafından zanlı İsmet Esin’e verildiğinin tespit edilmesi üzerine Hasan Hüseyin Katırcı’da tutuklanmıştı.

Zanlılar dün İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 29.8.19 tarihinde yeniden İskele kaza mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru verdiği yeminli şehadetinde 27.8.19 tarihinde zanlı 1 İsmet Esin’in Ziyamet teki evinde yapılan aramada, evin avlusunda bir adet kilise çanı bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını anımsattı.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine vurgu yapan tahkikat memuru zanlının emare çanı Haziran 2019 tarihinde Esenköy sakini Hasan Hüseyin Katırcı’ dan aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı 2 Hasan Hüseyin Katırcı’ da tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Tutuklanan zanlı 2 Hasan Hüseyin Katırcı’nın da suçunu itiraf ederek emare çanı 7 yıl önce bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru, tahkikatın tamamlandığına vurgu yaparak zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar

Olguları değerlendiren İskele kaza mahkemesi yargıcı zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim, 5000’er TL nakdi teminat yatırmaları, birer kefilin imza edeceği 70000 er TL şahsi kefalet ve haftada 1 gün polise ispatı-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)