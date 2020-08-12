Kenevir yetiştiricisi tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda evinde ekili toplam 9 kök Hint keneviri bulunarak tutuklanan İsmail Kılıç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

6 Ağustos saat 16.00 sıralarında Girne’ye bağlı Esentepe’de yapılan operasyon sonucu zanlı Kılıç’ın tasarrufunda saksı içerisine ekili toplam 9 kök Hint keneviri olduğuna inanılan bitkiler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kavanoz, foil kâğıt parçaları, uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan lastik ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunmuş ve İsmail Kılıç tutuklanmıştı.

BULGULAR LABORATUVARDA

Polis memuru Mustafa Zor, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ele geçirilen uyuşturucu ve emarelerin parmak izi incelemesine ve devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini belirtmişti.