banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
460.829
DOLAR
7.6683
STERLİN
9.8063
EURO
8.9576
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

Kendisine güldü diye 2 kişiyi bıçaklamıştı

Girne’de 9 Eylül tarihinde meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak aranan ve geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan zanlı Ahmet Karacuva bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:32
Kendisine güldü diye 2 kişiyi bıçaklamıştı
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne’de 9 Eylül tarihinde meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak aranan ve geçtiğimiz hafta sonu tutuklanan zanlı Ahmet Karacuva bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Aslan, zanlı Ahmet Karacuva’nın 9 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerinin güney kısmında kaldırım üzerinde kimliği meçhul erkek bir şahısın, kendisine güldüğü gerekçesiyle Girne'de sakinler Enes Bayhan ve Cengiz Atila’nın boğazlarını sıkarak darp edip tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı Cengiz ATİLA'nın karnına 2 kez, göğüs kısmına 1 kez sokup, Enes BAYHAN'ın da sağ el kısmına sallayıp yüzeysel sıyrık oluşmasına neden olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis olayın akabinde başlatılan soruşturmada birçok kamera kayıtlarının incelendiği ve zanlının Ahmet Karacuva olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının 19 Eylül tarihinde tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması  ve iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Karacuva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç içinde baygın bulundunmuştu
Araç içinde baygın bulundunmuştu
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlıya 2 gün tutukluluk!
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlıya 2 gün tutukluluk!
Tasarrufunda 2 gr uyuşturucu bulunan şahsın tutukluluğu 3 gün uzatıldı
Tasarrufunda 2 gr uyuşturucu bulunan şahsın tutukluluğu 3 gün uzatıldı
Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş’a göz altı şoku!
Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş’a göz altı şoku!
KKTC’ye kaçak giriş yapan suriye uyruklu 4 kişi tespit edildi
KKTC’ye kaçak giriş yapan suriye uyruklu 4 kişi tespit edildi
Ölümlü kazaya 1 yıl hapis
Ölümlü kazaya 1 yıl hapis
Kıskançlık yüzünden eşini ciddi şekilde darp etti!
Kıskançlık yüzünden eşini ciddi şekilde darp etti!
Lefkoşa’da ağır yaralanmalı trafik kazası zanlılar 100’er bin TL kefalet senedi ile serbest!
Lefkoşa’da ağır yaralanmalı trafik kazası zanlılar 100’er bin TL kefalet senedi ile serbest!
Mahkemede silahlı kavga zanlıya 3,5 yıl hapis cezası!
Mahkemede silahlı kavga zanlıya 3,5 yıl hapis cezası!
Polisiye Kısa Kısa
Polisiye Kısa Kısa

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim