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Kefaletle tutuksuz yargılanacak...

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık çıkarmak ve 2018-2019 yılları içerisinde muhtelif tarihlerde meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, suçlarından methaldar olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hasan Uğurluel bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kefaletle tutuksuz yargılanacak...

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık çıkarmak ve 2018-2019 yılları içerisinde muhtelif tarihlerde meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, suçlarından methaldar olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hasan Uğurluel bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:49
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emre Tosun olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun huzurda bulunan zanlı Hasan Uğurluel’in 17 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen ciddi darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık çıkarmak ve 2018-2019 yılları içerisinde muhtelif tarihlerde meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 17 Ağustos 2019 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgâhında, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemediği gerekçesi ile eşi K.M’nin yüzüne kollarına ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak sureti ile adi edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Tosun olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine mahkemeden temin edilen derdest emri ışığında tutuklanacağı esnada 225 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada polise mukavemet gösterip umumi yer olan Halil Bahçeci Sokak üzerinde "bırakın beni polis beni götürüyor" diye yüksek sesle bağırarak sarhoşluk rahatsızlık suçunu da işlediğini aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.08.2019 15:15
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