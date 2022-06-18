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Kavga ederek birbirlerinin burnunu kıran şahıslara yasal işlem…

18 Haziran 2022 Cumartesi 20:16
Kavga ederek birbirlerinin burnunu kıran şahıslara yasal işlem…

Gemikonağı’nda, 15 Haziran saat 03.00 sıralarında E.Y.Ş (E-22) ve M.A.(E-22), aralarında yaşanan tartışma sonucu birbirlerinin yüzüne yumruk atarak kavga etti.

Kavga sonucu burun kemikleri kırılan bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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Kanlıköy’de, 15-16 Haziran tarihlerinde bir şahsa ait arazide bulunan demirden mamul 22 rögar kapağının çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen A.Y’nin (E-22) tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan, 12 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında, Lefke’de, H.P (E-53)’nin, evine gelen elektrik hattından hile ile 870KW elektrik akımını çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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