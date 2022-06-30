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Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

30 Haziran 2022 Perşembe 17:48
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

29.06.2022 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında, I.V.I.(E-26) ve A.U.(E-47)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 9 gram ağılığında hintkeneviri, 9 adet parça halinde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap ve yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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