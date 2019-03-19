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Karadağ'a 15 ay hapis cezası

Karadağ'a 15 ay hapis cezası

19 Mart 2019 Salı 18:40
Karadağ'a 15 ay hapis cezası

Karadağ'a 15 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta Aytoro bölgesinde 13 Ağustos 2018 tarihinde kuru otları yakarak yangın çıkaran ve yine aynı bölgede yaşayan bir şahsın aracından ona ait silahı çalıp denize atan Ertan Karadağ hakkındaki karar bugün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 15 ay hapse mahkum edildi. Sanık hakkında verilen kararı Yargıç Şerife Katip kır açıkladı. Yargıç Kır, sanığın aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Sanığın yangın çıkarmakla halkı endişeye soktuğunu belirten Kır, sanığın ayrıca Murat Dinçsoy’un aracından da ona ait silahı çalıp hırsızlık yaptığını ifade etti. Sanığın silahı denize attığına dair beyanda bulunduğunu kaydeden Kır, benzer suçları olduğunu da belirtti. Kır, sanık hakkında karar verilirken, sosyal ve psikolojik durumunun da dikkate alındığını söyledi. Kır, sanığın 15 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ertan KaradağYangın
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