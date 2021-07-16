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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Kara para aklayan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da tasarruflarında yüklü miktarda para bulunan zanlılar Okezie Oscar Ojonebechi ve İbrahim Uçar’ın ardından tutuklanan zanlı Oğuzcan Özbek ve Osman Civan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 15:11
Kara para aklayan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Bilger Koral, olguları aktardı. Polis, 14.07.2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinin aldığı bir bilgide Zanlı 1'in Lefkoşa'da yüklü miktarda bir para alışverişinde bulunacağı öğrenilmesi üzerine Zanlı 1 Okezie Oscar Ojonebechi’nin Lefkoşa'da tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 219,040 TL ve 12,300 Euro para bulanarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının soruşturma maksatlı polise celp edildiğini ve zanlı 1'den yapılan soruşturmada kendisinin tanıdığı olan taksicilik yapan Zanlı 2 İbrahim Uçar’dan hesap bulmasını istediği ve yurtdışındaki Kenya’da kalan Marcus isimli arkadaşının kendisine Zanlı 2'nin, zanlı 4 Osman Civan’a ait İş Bankası’ndaki hesaba 61,750 Euro para gönderdiği hesabına para gelen Osman Civan’ın da konu hesabından parayı çekip içerisinden 7 bin 500 Euro komisyonluk parasını alıp zanlı 2'ye 49.000 Euro verdiği ve zanlı 2'nin konu parayı Zanlı 1'e teslim ettiğinin öğrenildiğini kaydetti. Polis, Zanlı 1'in bu paradan Zanlı 2'e komisyonluk olarak 4000 Euro, zanlı Oğuzcan Özbek’in bin Euro, zanlı Osman Civan’ın ise 7 bin 500 Euro komisyon aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve bu meselenin ciddi bir kara para aklama meselesi olabileceğinden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile Yurtdışına çıkışının yasaklanması, zanlı 1’in 30 bin TL, zanlı 2’nin 15 bin TL, zanlı 3’ün 10 bin TL, zanlı 4’ün 25 bin nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 150’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 2 haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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