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Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

05 Kasım 2021 Cuma 15:41
Kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgi doğrultusunda 04.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince Savaş Kadı (E-63)’ nin ikametgahında yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 139 gr ağırlığında madde, uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hap, hassas terazi ve çeşitli markalarda 18 adet 12’ lik canlı av tüfeği fişeği bulunarak emare alındı. Adı edilen şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan Atıf Adem (E-51) ve Doğan Kadı (E-41) tutuklanarak 05.11.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis çavuşu Hasan Selvili’ yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık PÇ yemin altında verdiği şahadetinde, 04.11.21 tarihinde alınan bir bilgi ışığında arama yapmak üzere zanlı 1 S.K’ nın ikametgahına gidildiğini söyledi. O esnada aracıyla eve gelen zanlı 1’ in alıkonarak birlikte ikametgaha girildiğini belirten tanık PÇ, ikametgâh içerisinde bulunan zanlı 2’ in yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde, ikametgah içerisindeki aramada  bir pencere içerisinde  sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 135 gr ağırlığında madde, uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi, bir adet hap, yatak odasında yerde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlı 1 ile 2’ nin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

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Mesele ile bağlantısı olduğun belirlenen ve arama esnasında evde olmayan zanlı 3 D.K’ nın eve geldiğini ancak polisi görmesi ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını belirten tanık PÇ, derdest emri gereği zanlı 3’ ün de ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapan tanık PÇ, zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verişmesini talep etti.

Zanlı 3 avukatının talep edilen süreye itirazı ile ilgili yapılan duruşma sonunda yargıç Mine Gündüz huzurundaki şahadetten zanlılar aleyhine ilk nazarda yeterli şahadet mevcut olabileceğine değinerek tahkikatın salimen sürdürülebilmesi maksadıyla zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

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Anahtar Kelimeler:
Savaş KadıDoğan KadıAtıf Adem
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