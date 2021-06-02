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Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, özel hayatın gizliliği, şiddet kullanma tehdidi ve mülke tecavüz

53 yaşındaki şahıs tutuklandı..

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:07
Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, özel hayatın gizliliği, şiddet kullanma tehdidi ve mülke tecavüz
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26.05.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da, daha önceden tanıdığı B.İ.’nin ikametgahına giden K.B.(E-53), alacak verecek konusunu konuştukları esnada, adı edilene tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu silahı doğrultup şiddet tehdidinde bulunduktan sonra, B.İ.’ye ait cep telefonuna vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını çektirip kendi kullanımındaki cep telefonuna gönderilmesini sağladıktan sonra, söz konusu kaydın bir gazeteye ait haber sitesinde yayınlanmasını sağladığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında K.B.(E-53)tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufuözel Hayatın Gizliliğişiddet Kullanma Tehdidi Ve Mülke Tecavüz
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