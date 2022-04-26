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Kameralar ele verdi

Girne’de trafik kazası esnasında belindeki silahı olay yerinde düşüren Tuncer Şahin mahkemeye çıkarıldı.

26 Nisan 2022 Salı 22:12
Kameralar ele verdi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de trafik kazası esnasında belindeki silahı olay yerinde düşüren Tuncer Şahin mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Cumhur Doğruyol (E-58) isimli sürücünün 23 Nisan 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Tuncay Şahin’e yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile çarptığını söyledi. Polis, kazada hafif yaralanan Şahin’in bu esnada belindeki 9 mm çapındaki glock marka silahı düşürdüğünü, olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis, çevre güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin ardından zanlının kalmakta olduğu otelde tespit edilerek, gözaltına alındığını söyledi. Polis, silah ve mermilerin olay yerinde bulunarak emare alındığını ve balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, olay yerinde kaçmasının nedeninin kaza nedeniyle yaşadığı şok olduğunu, belindeki silahı otele gittikten sonra düşürdüğünü fark ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olacağını da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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