banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102836
ALTIN
379.779
DOLAR
6.8010
STERLİN
8.2953
EURO
7.4154
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Kamera görüntüleri incelenecek

Girne’de meydana gelen soygun, zorla adam kaçırma, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:54
Kamera görüntüleri incelenecek
banner337
banner345

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen soygun, zorla adam kaçırma, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzinler olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzinler 6 Mayıs 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Girne’de zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu FADDA, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh’in markete doğru yürümekte müşteki Ahmad Raad Sabah Alwanı’yi markete götürecekleri gerekçesiyle arabalarına alarak ilk etapta Girne’de tespit edilemeyen dağlık bir alana götürmüşler; Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda ve Zeid Taer Jack Al Dababneh’in müştekiyi yumruklayarak bıçakla tehdit ettikten sonra cebindeki 700 dolar ve Huawei marka cep telefonunu sirkat ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak şikâyetin polise 12 Mayıs tarihinde yapıldığını ve zanlıların tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmeye başladığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü esnada 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Girne’de aynı yerde sakin zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda ve Noureddin Wael Shaher Almomani kendilerini polise şikayet etiği gerekçesi ile önceden aralarında husumet bulunan müşteki Ahmad Raad Sabah Alwani’nin ikametgâhına giderek kapıyı açmasını sağladıktan sonra içeriye giren zanlılar Alwani’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ederek, sağ el başparmağının kırılmasına sebep olduklarını söyledi. Polis akabinde zanlıların müştekinin ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabı içerisindeki ceketi cebinde muhafaza ettiği 3000 USD, 1000 TL nakit para ile salonda muhafaza ettiği toplam değerleri 550 USD değerindeki 2 adet güneş gözlüğü ve 1 adet 800 USD değerindeki Iphone 6 plus marka cep telefonunu sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlı Noureddin Wael Shaher Almomanı’nin ikametgâhında ilk etapta 6 Mayıs tarihinde müştekiden aldığı Huawei marka telefonun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis  soruşturma kapsamında 10 kişiden ifade alındı ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek tutuklanan zanlılar Ahmad Raed Ahmad Abu Fadda, Noureddin Wael Shaher Almomanı ve Zeid Taer Jack Al Dababneh’in yapmış oldukları beyanların araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmad Raed Ahmad Abu FaddaNoureddin Wael Shaher AlmomanıZeid Taer Jack Al Dababneh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak kumar oynadılar
Kaçak kumar oynadılar
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sadrazam 5 gün daha tutuklu kalacak
Sadrazam 5 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ulukışla’da yangın
Ulukışla’da yangın
Uyuşturucu zanlıları 1 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 1 gün tutuklu kalacak
Altınöz tutuksuz yargılanacak
Altınöz tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim