Kaldıkları odada 8 gr uyuşturucu bulunan 3 öğrenci tutuklandı

18.12.19 tarihinde Gazimağusa’ da bir üniversitenin yurt odasında, tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gr madde bulunmasıyla ilgili Libya uyruklu öğrenci Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya (E-18), Mohamad Khamis Mohamad Aghnaiya (E-19) ve Sırajaldeen Nouraldo Jaloutah ( E-20 )’ narkotik polisi tarafından tutuklanarak bahse konu uyuşturucuya emare olarak el kondu.

Zanlılar bugün 19.12.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan meselenin tahkikat memuru Raif Safa yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Safa şahadetinde 18.12.19 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da bir üniversitenin yurtlarında kalmakta olan zanlıların ikamet ettikleri odada arama müzekkeresi eşliğinde arama gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlılar huzurunda yapılan aramada, çalışma masasının çekmecesinde 3 ayrı naylon poşete sarılı yaklaşık 8 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirten Safa 3 zanlının da tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1 Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya’nın vermiş olduğu beyanında emare uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu, içici olup sürekli kullandığını ve yurtlar bölgesinde tanımadığı Nijeryalı bir şahıstan 1700 TL karşılığı 13 gr olarak aldığını itiraf ettiğini ve bu yönde gönüllü bir ifade verdiğine değinen Safa meselenin yeni olduğuna dikkat çekerek tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatının zanlı 2 ve zanlı 3’ün mesele ile ilgili bağlantılarının olmadığına değinerek bu konudaki bulguların ne olduğuna dair sormuş olduğu soruya karşılık tahkikat memuru Safa verdiği cevapta ilk etapta zanlı 2 ve zanlı 3 aleyhine bir bağlantı olmadığı görülse bile olayın bir bütün olarak değerlendirilmekte olduğunu ve bu konunun tahkikat sonucunda netleşeceğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların tahkikat amaçlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)