banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110599
ALTIN
282.026
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7341
EURO
6.6025
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Yoğun bakımda hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Kaldıkları odada 8 gr uyuşturucu bulunan 3 öğrenci tutuklandı

Kaldıkları odada 8 gr uyuşturucu bulunan 3 öğrenci tutuklandı

19 Aralık 2019 Perşembe 17:15
Kaldıkları odada 8 gr uyuşturucu bulunan 3 öğrenci tutuklandı

18.12.19 tarihinde Gazimağusa’ da bir üniversitenin yurt odasında, tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gr madde bulunmasıyla ilgili Libya uyruklu öğrenci Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya (E-18), Mohamad Khamis Mohamad Aghnaiya (E-19) ve Sırajaldeen Nouraldo Jaloutah ( E-20 )’ narkotik polisi tarafından tutuklanarak bahse konu uyuşturucuya emare olarak el kondu.

Zanlılar bugün 19.12.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan meselenin tahkikat memuru Raif Safa yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Safa şahadetinde 18.12.19 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da bir üniversitenin yurtlarında kalmakta olan zanlıların ikamet ettikleri odada arama müzekkeresi eşliğinde arama gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlılar huzurunda yapılan aramada, çalışma masasının çekmecesinde 3 ayrı naylon poşete sarılı yaklaşık 8 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirten Safa 3 zanlının da tutuklandığını belirtti.

banner317
Zanlı 1 Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya’nın vermiş olduğu beyanında emare uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu, içici olup sürekli kullandığını ve yurtlar bölgesinde tanımadığı Nijeryalı bir şahıstan 1700 TL karşılığı 13 gr olarak aldığını itiraf ettiğini ve bu yönde gönüllü bir ifade verdiğine değinen Safa meselenin yeni olduğuna dikkat çekerek tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatının zanlı 2 ve zanlı 3’ün mesele ile ilgili bağlantılarının olmadığına değinerek bu konudaki bulguların ne olduğuna dair sormuş olduğu soruya karşılık tahkikat memuru Safa verdiği cevapta ilk etapta zanlı 2 ve zanlı 3 aleyhine bir bağlantı olmadığı görülse bile olayın bir bütün olarak değerlendirilmekte olduğunu ve bu konunun tahkikat sonucunda netleşeceğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların tahkikat amaçlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Ayoub Khamis Mohamad AghnaiyaMohamad Khamis Mohamad AghnaiyaSırajaldeen Nouraldo JaloutahUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaş katilinden, kan donduran itiraf!
Arkadaş katilinden, kan donduran itiraf!
DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı
DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı
Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem
Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem
Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı
Kiracılardan tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdi
Kiracılardan tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdi
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
Yoğun bakımda hayatını kaybetti
Yoğun bakımda hayatını kaybetti
Cinsel taciz suçlamalarından beraat etti
Cinsel taciz suçlamalarından beraat etti
Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı
Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim