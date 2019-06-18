Kahvaltısını hazırlamadığı gerekçesiyle eşini süpürge değneğiyle dövdü

16.6.2019 tarihinde Nergizli köyünde, ikametgâh içerisinde, kendisine kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle eşinin bacağına ahşap süpürge sapıyla vurup ciddi şekilde darp eden ve kendisini terk edeceğini söyleyen eşine “beni terk edersen seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunan M.U şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı M.U bugün 18.6.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Geçitkale karakolunda görevli polis mensubu Erkan Tekin olayla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Tekin şahadetinde, 16.6.2019 tarihinde Nergizli köyünde sakin zanlının, kendisine kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle 3 evlat sahibi eşinin bacağına ahşap süpürge sapıyla vurmak suretiyle kendisini ciddi şekilde darp ettiğini aktardı. Olay sonrasında eşinin kendisine “seni terk edeceğim” demesi üzerine zanlının da eşine hitaben “beni terk edersen seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten tahkikat memuru 17.6.19 tarihinde olayın polise intikal ettiğini aktardı.

Tahkikat memuru Erkan Tekin mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirterek zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Ayrıca şartları yerine getirmemesi halinde hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)