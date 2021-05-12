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Kadına şiddet zanlısı 1 ay hapis yatacak!

Gönyeli’de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma ve Darp" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Jehad Kayed Abd Alghanı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:49
Kadına şiddet zanlısı 1 ay hapis yatacak!
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan Zanlı Mohammad Jehad Kayed Abd Alghanı’nin 07.05.2021 tarihinde Lefkoşa Gönyeli'de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma ve Darp" Suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.05.2021 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Kadına Şiddete Müdahale Şubesi'ne telefoniyen gelen ihbarda Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bir kadının ER 003 plakalı Mercedes marka bir araca bindirilip kaçırıldığı öğrenildiğini belirtti.

Polis, yapılan geniş çaplı tahkikat neticesinde, olayın ayni tarihte saat 14.30 raddelerinde, Gönyeli'de sakin Ürdün uyruklu olan zanlının eski kız arkadaşı yine Gönyeli'de sakin Pakistan uyruklu Y.S. ile aralarında kıskançlık sebebi ile çıkan sözlü tartışmayı müteakiben, Müştekinin konu cadde bulunan bir restorandan yürüyerek ayrılmasına sinirlenerek, kendisine ait ER 003 plakalı araca binip, müştekinin önünü keserek, aracından inip, müştekinin rızası hilafinda kendisini arabaya zorla bindirmek maksadı ile kolundan tutmak sureti ile darp edip, müteakiben aracına bindirip zorla kaçırmış ve müştekinin araçtan inmek istediğini söylemesine rağmen aracını sürmeye devam ederek müştekinin araçtan inmesine mani olduğunu mahkemeye aktardı.

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Polis, zanlının takriben yirmi dakika kadar sonra, müştekiyi yine Gönyeli bölgesinde serbest bıraktığını anlattı.

Polis, yapılan tahkikat ve tespitler neticesinde zanlının 11 Mayıs 2021 tarihinde, tespit edilerek derdest müzekkeresi tahtında tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan tahkikat neticesinde, Zanlının 24.03.2021 tarihinde de işlemiş olduğu ciddi darp suçundan mahkemece teminata bağlandığını ve 2020 yılından beridir öğrenci kaydını yenilemediği ve 08.09.2020 tarihinden beridir KKTC’de çıkışı mahkemece yasaklanmış olduğu için bulunduğu tespit edildiğini söyledi.

Tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, bu aşamada, zanlının davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mohammad Jehad Kayed Abd Alghanı
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