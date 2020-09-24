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Kaçak yollarla KKTC’ye giren Suriyeli mülteci yakalandı!

Önceki günlerde henüz tespit edilemeyen bir yerden 5 arkadaşı ile birlikte KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu Abdürrahim Mehmet Şıbıbı arkadaşlarını kaybedince 23.9.20 tarihinde yardım için polise gidince tutuklandı.

24 Eylül 2020 Perşembe 16:07
Kaçak yollarla KKTC’ye giren Suriyeli mülteci yakalandı!
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Mağusa Haber Ajansı

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Tutuklanan zanlının PCR test sonucunun henüz çıkmaması nedeniyle bugün 24.09.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesindeki tutukluluk emri duruşması savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in talebi, kamu sağlığı ön planda tutularak yargıcın izin ve onay vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında 1 gün poliste tutukluluk emri verildi.

Bugünkü duruşmada yemin altında şahadet veren PM Hasan Derman, 23.9.20 tarihinde saat 15.55 raddelerinde Gazimağusa polis müdürlüğüne gelen zanlının 21.9.20 tarihinde bilmediği bir yerden 6 kişi olarak KKTC’ye giriş yaptıklarını belirttiğini, sonrasında arkadaşlarını kaybettiğini söyleyerek yardım talebinde bulunduğunu aktardı. Adı edilen yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ ye yasal yoldan giriş yaptığına dair bilgi bulunmaması nedeniyle tutuklandığını belirten PM Derman, covid-19 nedeniyle zanlıya PCR testi uygulandığını ve neticenin henüz çıkmaması nedeniyle mahkeme huzuruna getirilemediğini söyledikten sonra zanlıya gıyabında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 1 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Mülteci
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