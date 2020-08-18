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Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı

18 Ağustos 2020 Salı 15:48
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
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KKTC’YE TEKNE İLE BİLİNMEYEN BİR YERDEN GİRİŞ YAPTIKLARINI BELİRTTİLER

Sürat teknesi ile Türkiye’den KKTC’ye kanunsuz yollardan Suriye uyruklu mülteci taşınmasına dün 2 kişi ile devam edildi. Yetkililerin önleyemediği ve taşıyıcıların büyük paralar kazandığı bu eylemde tespit edilerek tutuklanan ve ihraç edilen mültecilerin masrafı da KKTC devletinin giderler hanesine işlenmeye devam ettiği açıkça görülmektedir.

17.8.20 tarihinde Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde tespit edilerek polise celp edilen Suriye uyruklu A.A.S ve A.S.S isimli kişilerin KKTC’ye bilinmeyen bir yerden tekne ile kanunsuz giriş yaptıkları tespiti edilmesi üzerine tutuklandılar. 

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Henüz PCR testleri tamamlanmayan ve poliste gözetim altında tutulan 2 zanlının bugün 18.8.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen tutukluluk duruşması yargıcın izin vermesi üzerine gıyaplarında yapıldı ve haklarında üçer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verildi.

Bu günkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ, zanlıların 17.8.20 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde tespit edilerek polise celp edildiklerini, yapılan sorgulamalarında 17.8.20 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Mersin’den tanımadıkları bir şahsın teknesiyle bilmedikleri bir yerden KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yaptıklarının belirlenmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların PCR testlerinin henüz tamamlanmadığına ve poliste alıkonduklarına dikkat çeken PM Saydağ, ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz bir netice alınamadığına dikkat çektikten sonra zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Zanlıların gıyabında gördüğü duruşma sonunda huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3’ er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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