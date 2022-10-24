banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Son 1 haftada 13 yangın çıktı
Son 1 haftada 13 yangın...
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Cumhurbaşkanı Tatar, günübirlik ziyaret için İstanbul’a gitti
Yerel seçimlere 18 belediye ile gidiliyor...
Son Dakika
Yerel seçimlere 18 belediye ile...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
banner405

KAÇAK OPERASYONU

Ülkemizde kaçak olarak bulunan ve geçtiğimiz gün kaçak olarak tutuklanan 10 zanlı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, ayrıca zanlı 1 Mahir Hussein Muhomin, zanlı 2 Mecit Al Arab zanlı 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan mahkemeye çıkardı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:59
KAÇAK OPERASYONU

(Kamalı Haber) – Ülkemizde kaçak olarak bulunan ve geçtiğimiz gün kaçak olarak tutuklanan 10 zanlı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, ayrıca zanlı 1 Mahir Hussein Muhomin, zanlı 2 Mecit Al Arab zanlı 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, huzurda bulunan zanlılar Mehmet Can Akagündüz, Yusuf Ilmas, Simon Gonleh, Jaesue Togba, Addington Tendai Sakarombe, Solomon Gugu Ndere, Edwina Love Jackson, Gradiya Surprise Baında, Yarkpazuo Favour Moore ve Priviledge Chıwanza’nın KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  21.10.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Simon Gonleh(E-24-Liberya)'nın 286 gün, Jaesue Togba(E-28 Liberya) 320 gün, Addington Tendai Sakarombe(E-27-Zimbabve) 1009 gün, Solomon Gugu Ndere(E-25-Kenya) 335 gün, Edwina Love Jackson(K-22-Liberya) 315 gün, Gradiya Surprise Baında(K-19 Liberya) 335 gün, Yarkpazuo Favour Moore(E-19-Liberya) 320 gün, Priviledge Chıwanza (E-29- Zimbabve) 386 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını belirtti. Polis, aynı tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa'da Altın pansiyon içerisinde Lefkoşa'da sakin Mehmet Can Akagündüz(E-27-TC-işsiz) 109 gün ve Yusuf İlmas’ın (E-26 TC-İşsiz) 38 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü hali gereğince tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlılar zanlı 1 Mahir Hussein Muhomin, zanlı 2 Mecit Al Arab zanlı 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  21.10.2022 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Alayköy Köy Meydanında, Suriye Uyruklu Mahir Hussein Muhomin(E 34), Mecit Al Arab(E-22) ve Abdulkerim El Husseın’in(E 25) henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir liman olan deniz kıyısından KKTC'ye giriş yaptıklarını ve suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatların zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saldırganları aracı ile kaçırdı
Saldırganları aracı ile kaçırdı
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Çakma İtalyan yakalandı
Çakma İtalyan yakalandı
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
507 gün kaçak kaldı
507 gün kaçak kaldı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim