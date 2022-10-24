KAÇAK OPERASYONU

(Kamalı Haber) – Ülkemizde kaçak olarak bulunan ve geçtiğimiz gün kaçak olarak tutuklanan 10 zanlı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, ayrıca zanlı 1 Mahir Hussein Muhomin, zanlı 2 Mecit Al Arab zanlı 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, huzurda bulunan zanlılar Mehmet Can Akagündüz, Yusuf Ilmas, Simon Gonleh, Jaesue Togba, Addington Tendai Sakarombe, Solomon Gugu Ndere, Edwina Love Jackson, Gradiya Surprise Baında, Yarkpazuo Favour Moore ve Priviledge Chıwanza’nın KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 21.10.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Simon Gonleh(E-24-Liberya)'nın 286 gün, Jaesue Togba(E-28 Liberya) 320 gün, Addington Tendai Sakarombe(E-27-Zimbabve) 1009 gün, Solomon Gugu Ndere(E-25-Kenya) 335 gün, Edwina Love Jackson(K-22-Liberya) 315 gün, Gradiya Surprise Baında(K-19 Liberya) 335 gün, Yarkpazuo Favour Moore(E-19-Liberya) 320 gün, Priviledge Chıwanza (E-29- Zimbabve) 386 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını belirtti. Polis, aynı tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa'da Altın pansiyon içerisinde Lefkoşa'da sakin Mehmet Can Akagündüz(E-27-TC-işsiz) 109 gün ve Yusuf İlmas’ın (E-26 TC-İşsiz) 38 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü hali gereğince tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlılar zanlı 1 Mahir Hussein Muhomin, zanlı 2 Mecit Al Arab zanlı 3 Abdulkerim El Husseın’i onaylanmamış bir limandan KKTC'ye Giriş yapmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 21.10.2022 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Alayköy Köy Meydanında, Suriye Uyruklu Mahir Hussein Muhomin(E 34), Mecit Al Arab(E-22) ve Abdulkerim El Husseın’in(E 25) henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir liman olan deniz kıyısından KKTC'ye giriş yaptıklarını ve suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatların zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.