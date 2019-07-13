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Kaçak Lawal tutuklandı

Kaçak Lawal tutuklandı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
Kaçak Lawal tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı İbrahim Abolaji Lawal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı İbrahim Abolaji Lawal’ın gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakLefkoşa
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