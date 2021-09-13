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Kaçak et operasyonu

Gazimağusa Belediyesi ekipleri halk sağlığıyla oynayan kaçakçılara göz açtırmadı..

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:07
Kaçak et operasyonu

10.09.21 tarihinde alınan ihbar doğrultusunda saat 18.00 raddelerinde Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde soğuk hava deposunda yapılan aramada, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen yaklaşık 3 ton bütün ve parça halinde olmak üzere et, poşetlerde kıyma ve yağ parçaları olmak üzere Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek emare olarak alındı.

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Daha sonra ise 11.09.2021 tarihinde zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bugün sabah saatlerinde Kaliland bölgesinde bulunan soğuk hava deposunda bulunan kaçak etler Gazimağusa Belediyesi ekibleri tarafından imha edilmek üzere toplatıldı. Olay yerinde bulunan GMB Sağlık Şube Amiri İlke Sabit Soyer açıklama yaptı.

Sağlık Şube Amiri İlke Sabit Soyer, Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda Polis Teşkilatı ile birlikte kaçak et olduğuna inanılan yaklaşık 3 ton et ele geçirdiklerini ve bugün itibari ile Polis Ekipleri ile Belediye işbirliğinde toplanan etler imha edilmek üzere götürülürken 1 adet kıyma makineside polis tarafından emare olarak alınıp Gazimağusa Polis Müdürlüğüne götürüldü.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Et Operasyonu
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