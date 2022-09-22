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İşyerinden 10 Bin TL çalan Mehmet Ziya Yıldırım' 9 ay hapislik cezası
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İşyerinden 10 Bin TL çalan Mehmet Ziya Yıldırım' 9 ay hapislik cezası

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Mehmet Ziya Yıldırım’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 14:29
İşyerinden 10 Bin TL çalan Mehmet Ziya Yıldırım' 9 ay hapislik cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem Tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Mehmet Ziya Yıldırım’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın kendisine duyulan güveni suitismal edip, çalıştığı işyerinde müşterilerden temin ettiği 10 bin TL’yi sirkat ettiğini belirtti. Soytaç, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi. Yargıç Soytaç, sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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