İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

İskele’ deki evinde 8.7.19 tarihine polis tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette 10 kök Hint Keneviri bitkisi. 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı, 3 gr Hint keneviri türümadde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunan İskele sakini O,A,H tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlı verdiği suçunu kabul etmiş, 3 gr ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi 2019 ayı içerisinde tanımadığı bir şahıstan 500 TL karşılığı satın aldığını belirtmişti.

Zanlı 9.7.19 tarihinde İskele mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve selameti açısından hakkında 4 gün ek tutukluluk emri temin edildi. Polisin tahkikatı devam etmektedir. (MHA)