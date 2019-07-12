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İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

12 Temmuz 2019 Cuma 18:00
İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

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İskele’ deki evinde 8.7.19 tarihine polis tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette 10 kök Hint Keneviri bitkisi. 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı, 3 gr Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunan İskele sakini O,A,H tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlı verdiği suçunu kabul etmiş, 3 gr ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi 2019 ayı içerisinde tanımadığı bir şahıstan 500 TL karşılığı satın aldığını belirtmişti.

Zanlı 9.7.19 tarihinde İskele mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve selameti açısından hakkında 4 gün ek tutukluluk emri temin edildi. Polisin tahkikatı devam etmektedir. (MHA)

Son Güncelleme: 12.07.2019 19:43
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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