İskele'de iş kazası: 1 kişi yaralandı

19.01.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir sitenin inşaat alanı içerisinde, Coşkun SAĞALTICI, kolon kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybetmesi sonucu, beş metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Coşkun SAĞALTICI, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kalça kırığı teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.