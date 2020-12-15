İş kazası!

14.12.2020 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Selim Sokak üzerinde inşaatı devam etmekte olan bina içerisinde görevli mimar olarak bulunan Taysir Ha SHEHADA (E-45), inşaatın orta kısmında bulunan merdivenleri çevreleyen korkuluklara dayandığı bir sırada, demir korkuluğun bağlandığı vidanın yerinden çıkması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 1.80 metre yükseklikten basamaklara düşüp yaklaşık 2.5 metre aşağıya yuvarlanması sonucu yaralanmıştır.Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek Göğüs Cerrahisi Servisinde sol omuz, vücudunun muhtelif yerlerinde çoklu kırıklar teşhisi ile müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.