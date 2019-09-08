banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
İnternet Cafe'den hırsızlık!
İNTERNET CAFE'DEN HIRSIZLIK!
İnternet cafeden hırsızlık!
GİRNE'DE HIRSIZLIK!
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306

İnternet Cafe'den hırsızlık!

İnternet Cafe'den hırsızlık!

08 Eylül 2019 Pazar 13:39
İnternet Cafe'den hırsızlık!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Girne’de faaliyet gösteren bir internet Cafe’nin kasasından para çaldığı kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı Beratcan Uğur tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Talu olayla ilgili bulguları aktardı. Talu 04 – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Sonet İnternet Cafe” isimli iş yerinde yazar kasa içerisinden 700 TL nakit para çalındığına dair alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis yürütülen tahkikat neticesinde incelenen kamera görüntülerinde söz konusu parayı alan kişinin huzurda bulunan zanlı Beratcan Talu olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Polis zanlının suçunu itiraf edip gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın selameti için zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sonet İnternet CafeHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet cafeden hırsızlık!
İnternet cafeden hırsızlık!
Gazimağusa’da kavga!
Gazimağusa’da kavga!
Tartıştığı eşini tehdit edip, darp etti
Tartıştığı eşini tehdit edip, darp etti
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Süpürge sapıyla eşini boğmaya çalıştı
Süpürge sapıyla eşini boğmaya çalıştı
Tecavüz zanlısı 3 gün daha tutuklu
Tecavüz zanlısı 3 gün daha tutuklu
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim