İnternet Cafe'den hırsızlık!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir internet Cafe’nin kasasından para çaldığı kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı Beratcan Uğur tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Talu olayla ilgili bulguları aktardı. Talu 04 – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Sonet İnternet Cafe” isimli iş yerinde yazar kasa içerisinden 700 TL nakit para çalındığına dair alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis yürütülen tahkikat neticesinde incelenen kamera görüntülerinde söz konusu parayı alan kişinin huzurda bulunan zanlı Beratcan Talu olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Polis zanlının suçunu itiraf edip gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın selameti için zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.