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İnsan kaçakçılığı zanlısına 5 gün ek tutukluluk alındı

07 Ocak 2022 Cuma 17:44
İnsan kaçakçılığı zanlısına 5 gün ek tutukluluk alındı

 (07-01-2021...MHA) 27.12.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çayönü köyünün güneyinde beraberinde bulunan 6 kişiyi maddi olanak sağlamak maksadıyla kullanımındaki aracıyla Ahna bölgesine götürüp 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlallerine ve koşarak GKRY bölgesine geçmelerine yardımcı olduğu iddiasıyla ayni gün H.D isimli şahıs derdest emri gereği polis tarafından tutuklanmıştı.

O günden beri tutuklu bulunan zanlı, bugün 07.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, zanlının 27.12.21 tarihinde öğle saatlerinde Girne’de bilinmeyen bir yerden 6 kişiyi aracına alarak Çayönü köyünün güneyinde Ahna bölgesinden 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek koşmak suretiyle GKRY bölgesine geçmelerini sağlamak suretiyle maddi olanak sağladığını söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, kullanımındaki aracına, tasarrufunda bulunan 8,400 T.L para ve cep telefonuna emare olarak el konulduğunu belirten tanık, ayni gün tutuklandıktan sonra polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

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Yapılan yazışmalarda zanlının GKRY bölgesine geçmelerini sağladığı 6 kişinin ayni gün ve ayni saatlerde GKRY polisi tarafından tutuklanarak göçmen kamplarına yerleştirildiklerini belirten tanık, Suriye uyruklu oldukları belirlenen mültecilerin kimlik bilgilerinin de temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam etmekte olduğunu, zanlının Girne’de mültecileri aldığı esnada güvenlik kamerasında görüntülerin olduğunu ve bugün itibarıyla görüntülerin zanlıya izlettirilerek sorgulandığını, görüntülerle ilgili “avukatımla görüştükten sonra cevap vereceğim” beyanında bulunduğunu, alınan 6 adet yazılı ifadeden 5 tanesinin zanlı aleyhine ifade olduğunu belirten tanık polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılırken söylediklerinin birçoğunun doğru olmadığının  görüldüğünü söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu henüz gelmeyen raporlar bulunduğunu, aranmakta olan bir şahsın olduğunu belirten tanık, tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılması talebinde bulundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Mahkeme devam ederken limana gelen gemide tır araç içerisinde 8 mülteci yakalandı.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemede tutukluluk duruşması yapılırken yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe’nin avukat tarafından yapılan sorgulanması sırasında, tanık polis yargıca doğru dönerek, “mahkemeye bir uyarıda bulunmak istiyorum, şu anda Gazimağusa Limanına gelen gemide bulunan bir tır araç içerisinde polis ekipleri tarafından arama yapılmaktadır ve meseleye olumsuz yönde etki edecektir” demesi dikkat çekti. İlerleyen saatlerde ve mahkeme sonrası elde edilen bilgilerde bahsedilen saatlerde Gazimağusa Limanına demirleyen gemide bulunan bir Tır aracın içerisinde yapılan aramada Suriye uyruklu 8 mülteci tespit edilerek tutuklandı.

Mülteciler tır içerisine özel bölme vasıtasıyla giriş sağlamış.

Tır araç sürücüsünü de hayrete düşüren bu olayın nasıl olduğu, Türkiye çıkışında aracın huzurunda mühürlenmesine rağmen mültecilerin nasıl olur da araç içerisinden çıktığı konusunda beyanlarını araştıran polis ve yetkililer gördükleri karşısında hayretlerini gizleyemedi. Elde edilen bilgiye göre, aracın alt kısmına açılan bir yerden mühürlenme sonrası tır içerisine mültecilere giriş sağlandığı, bu şekilde dikkat çekmeden aracın mülteci taşımacılığı yapmasına olanak sağladığı belirtilirken “şeytanın bile aklına gelmeyen bir yöntem” diye tabir edildi. (MHA)

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