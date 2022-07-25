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İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler

25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:06
İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler

(25.07.2022…MHA)

13 – 15.07.22 tarihleri saat 09.00-09.00 arası ve 23.07.22 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, kullanımlarındaki Van araç ile İncirli köyü sakinleri D.K ve A.Ö ’ye ait araziye girip muhtelif eşyalar sirkat eden Akdoğan sakini H.T ve eşi A.M, yapılan şikâyet üzerine 27.07.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün “sirkat ve mülke tecavüz” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere polis memuru Ahmet Doğu’yu tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 13-15.07.22 tarihleri saat 09.00-09.00 arasında yönetimlerindeki beyaz renk Van araç ile İncirli köyünde, D.K isimli şahsın kullanımındaki araziye girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işleyen den zanlıların D.K’ ye ait 70 adet 1 metre boyunda bahçe fıskiyesi, 1 adet alüminyum merdiven, 1 adet mazot tankı, 1 adet İngiliz anahtarı ve 1 adet boru anahtarını sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların 23.07.22 tarihinde saat 11.00 raddelerinde yine ayni araçla İncirlik köyünde bu sefer A.Ö isimli şahsın arazisine girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işledikten sonra arazi içerisinde bulunan A.Ö’ ye ait 2 adet banyo küvetini sirkat ettiklerini söyleyen tanık, yapılan şikâyet üzerine zanlıların 24.07.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Her iki zanlının mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini ve bahse konu Van aracın emare olarak alındığını söyleyen tanık, zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadede 22.07.22 tarihinde gece geç saatlerde Dörtyol-İncirli köyleri arasında park halinde duran bir traktörden mazot sirkat ettiğine dair itirafta bulunması üzerine soruşturma başlatıldığını ancak bu konu ile ilgili polise henüz bir şikâyet veya bilgi gelmediğini belirtti.

Başlatılan tahkikatın yeni olması, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerinin incelenmesi ve emarelerle ilgili değerlendirme yapılacağına işaret eden tanık, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

25.07.2022

(MHA)

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